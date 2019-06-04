Тела двух пропавших туристов найдены в Хакасии

04.06.19 06:17

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 июня. Interfax-Russia.ru - Спасатели нашли тела мужчины и женщины, пропавших вблизи села Приисковое в ноябре прошлого года в составе туристической группы из Красноярского края, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике Хакасия во вторник.

"3 июня в результате поисковых мероприятий обнаружены тела женщины и мужчины из числа пропавших туристов. С целью установления причины их смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время будет проведено опознание и генетическая экспертиза идентификации тел", - говорится в сообщении.

24 ноября 2018 года трое жителей Красноярского края: двое мужчин 40 лет, один - 29 лет, а также 36-летняя жительница хакасского Саяногорска отправились на прогулку на трех снегоходах, но не вернулись вечером в гостиницу. В это время в горном районе началась метель. Поиски людей были объявлены на следующий день, в районе горы Арарат удалось найти только снегоходы туристов. В середине декабря прошлого года поиски были прекращены из-за сильного снега и морозов.

В конце мая 2019 года у подножия горы Арарат года нашли тела двух мужчин, установлено, что это пропавшие красноярские туристы.

По факту исчезновения людей было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).