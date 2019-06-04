Водитель автобуса, осужденный за ДТП с шестью погибшими в Кузбассе, не смог обжаловать приговор

04.06.19 06:39

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 июня. Interfax-Russia.ru - Кемеровский областной суд оставил в силе приговор водителю, по вине которого погибли пять туристов из Красноярска и водитель грузовика, сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса во вторник.

Ранее Чебулинский районный суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), и приговорил его к пяти годам колонии. Осужденный попытался обжаловать решение, вынесенное в ноябре прошлого года, но суд оставил его без изменения.

"Осужденный обжаловал приговор, но в Кемеровский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.