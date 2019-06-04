В управлении ДВЖД проходят обыски в рамках расследования дела о многомиллионных взятках

04.06.19 10:28

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 июня. Interfax-Russia.ru - Высокопоставленный сотрудник управления Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) подозревается в многомиллионных взятках, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

"Следователи возбудили уголовные дела в отношении бывшего начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций и трех маневровых диспетчеров железнодорожной станции Хабаровск-2", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в отношении первого подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Маневровые диспетчеры подозреваются в получениях взяток в значительном и крупном размерах.

По информации пресс-службы, в течение 2015-2019 годов сотрудники ОАО "РЖД" из Хабаровска и Приморья систематически получали от представителей транспортных компаний региона взятки. За это они способствовали ускоренной подаче и уборке железнодорожных вагонов, используемых коммерческими организациями.

Общий размер взяток по предварительным данным составляет около 3,5 млн рублей.

"В настоящее время проводятся масштабные следственные мероприятия. Проведены обыски в жилых, подсобных помещениях, автомобилях, принадлежащих подозреваемым и их коллегам, по месту работы сотрудников ОАО "РЖД", изъяты вещественные доказательства", - отмечается в сообщении.

Также оперативники устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов уголовных дел. Кроме того, проверяется причастность руководящего состава региональных подразделений ОАО "РЖД" к совершению обозначенных преступлений.