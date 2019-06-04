Ошибка пилота: эксперты назвали причины катастрофы самолета совладелицы S7 Филевой
  
"Отцовский" капитал: семейные выплаты для многодетных отцов могут появиться в России
   
ЧС в масштабе города: от взрывов в нижегородском Дзержинске пострадали более 110 человек
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
04.06.19 08:45

Оставшиеся без квартир дети-сироты второй день продолжают голодовку в Хабаровске

© РИА Новости. Игорь Бойко
4 июня. Interfax-Russia.ru - Бывшие воспитанники детских домов, не получившие законное жилье от государства, второй день продолжают голодовку на центральной площади Хабаровска, требуя у властей свое жилье.

Минувшую ночь 10 участников акции провели у здания правительства края, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

"Мы намерены оставаться на площади до полного решения нашей проблемы. Некоторые участники акции ждут своих квартир более 10 лет", - сказала одна из активисток.

Поздно вечером 3 июня одну из протестующих медики отправили в больницу. Ее состояние удовлетворительное, она получает необходимое лечение.

С группой активистов уже встретился губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

"В этом году мы запланировали сдать беспрецедентное количество квартир для сирот - 583. Никогда за последние годы столько жилья не сдавалось для этой категории льготников. Но при всем желании за один год мы не решим проблему, есть ведь и другие категории льготников, которые нуждаются", - сказал Фургал в ходе встречи.

По его словам, на строительство и приобретение жилья для детей-сирот в 2019 году в крае будет выделено более 860 млн рублей.

В свою очередь следователи Следственного управления СКР по региону начали проверку информации о нарушении прав детей-сирот на предоставление жилья.

"По факту нарушения прав лиц из числа детей-сирот следственными органами организована проверка на предмет наличия в действиях должностных лиц правительства Хабаровского края признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится на сайте ведомства.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.06.19 12:19
Одна из набережных Яузы в Москве названа в честь Станислава Говорухина
.
  04.06.19 12:12
Кремль закроют для посещения в День России, пускать в мавзолей не будут с 7 по 17 июня
.
  04.06.19 11:24
Мосгорсуд признал законным продление ареста ученому Кудрявцеву
.
  04.06.19 11:02
В Москве упростили порядок обмена сведениями о долевом строительстве
.
  03.06.19 15:04
Памятный знак в честь ЧМ-2018 установят в центре Москвы на Никольской улице
.
  03.06.19 13:48
ТПУ появятся на всех станциях первого участка Некрасовской линии метро
.
  03.06.19 13:29
К концу года в Москве будет работать около 20 круглогодичных ярмарок
.
  03.06.19 12:40
В Москве зарегистрирован первый запрос на достройку жилья без эскроу
.
  03.06.19 12:01
Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии метро
.
  03.06.19 09:07
В Москву 30-градусная возвращается жара


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket