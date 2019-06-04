Оставшиеся без квартир дети-сироты второй день продолжают голодовку в Хабаровске

04.06.19 08:45

© РИА Новости. Игорь Бойко

4 июня. Interfax-Russia.ru - Бывшие воспитанники детских домов, не получившие законное жилье от государства, второй день продолжают голодовку на центральной площади Хабаровска, требуя у властей свое жилье.

Минувшую ночь 10 участников акции провели у здания правительства края, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

"Мы намерены оставаться на площади до полного решения нашей проблемы. Некоторые участники акции ждут своих квартир более 10 лет", - сказала одна из активисток.

Поздно вечером 3 июня одну из протестующих медики отправили в больницу. Ее состояние удовлетворительное, она получает необходимое лечение.

С группой активистов уже встретился губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

"В этом году мы запланировали сдать беспрецедентное количество квартир для сирот - 583. Никогда за последние годы столько жилья не сдавалось для этой категории льготников. Но при всем желании за один год мы не решим проблему, есть ведь и другие категории льготников, которые нуждаются", - сказал Фургал в ходе встречи.

По его словам, на строительство и приобретение жилья для детей-сирот в 2019 году в крае будет выделено более 860 млн рублей.

В свою очередь следователи Следственного управления СКР по региону начали проверку информации о нарушении прав детей-сирот на предоставление жилья.

"По факту нарушения прав лиц из числа детей-сирот следственными органами организована проверка на предмет наличия в действиях должностных лиц правительства Хабаровского края признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится на сайте ведомства.