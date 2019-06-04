Акимов: Трасса Джубга-Сочи и мост на Сахалин - проекты "не текущего цикла"

04.06.19 08:50

© РИА Новости. Алексей Дружинин

4 июня. Interfax-Russia.ru - Строительство автодороги "Джубга - Сочи" и моста на остров Сахалин не являются проектами "текущего цикла", считает вице-премьер РФ Максим Акимов.

"(Автодорога - ИФ) Джубга - Сочи - это точно не проект текущего цикла. У нас достаточно транспортных инфраструктурных проектов, которые необходимо завершить к 2024 г. Про мост на Сахалин пока тоже рано говорить", - сказал вице-премьер в интервью газете "Ведомости" в ответ на вопрос, поддерживает ли он строительство указанных объектов.

При этом чиновник выразил уверенность, что частные средства на строительство дорог будут найдены, в том числе на строительство автотрассы "Европа - Западный Китай" (ЕЗК) и трассы "Меридиан". "На ЕЗК мы частные деньги точно найдем и даже пересчитаем финансовую модель, чтобы оставшиеся деньги бюджета перекинуть на другие проекты. Эта магистраль очень востребована. Проект "Меридиан" (частная трасса, которая должна соединить Западную Европу и Китай - ИФ) также может быть реализован: хотя он и нацелен только на транзитные перевозки, если инвесторы уверены в нем - пусть реализуют", - сказал Акимов.

Комментируя интерес к проектам со стороны рынка, вице-премьер отметил, что "конкретные проекты" обсуждаются с РФПИ, ВЭБом, Газпромбанком, УК "Лидер", "со всеми крупными игроками". "Все финансирование комплексного плана сдвинуто на 2021-2024 гг., время для обсуждения участия частного капитала есть", - добавил он. В то же время, отвечая на вопрос о дополнительных механизмах для привлечения инвестиций, Акимов сказал, что возможно помогло бы расширение механизма гарантий доходности.

"Я бы задумался над расширением механизма гарантий по доходности с трех до шести и более лет. Но механизмы есть, и инвесторы не просят что-то поправить. Модель привлечения средств, например, в автодороги создана - не думаю, что нужны правки. Общая проблема в доверии, а не в том, что не хватает законов. Чиновники не доверяют частному бизнесу, а он - государству. Есть плохой опыт в регионах, когда при смене власти разрываются концессионные соглашения по ЖКХ, в дорожной сфере", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о других претендентах на строительство крупнейших проектов (моста через Волгу, моста на Сахалин, трассы Джубга - Сочи) помимо ПАО "Мостотрест", способных выполнить такие контракты, и риска концентрации проектов в одних руках, Акимов отметил, что "риски концентрации и технической зависимости от подрядчика всегда есть, но внедрение, например, BIM-технологий - дорогая вещь". "Технологически "Мостотрест" - один из лидеров в отрасли, это команда очень компетентных людей. Я не чувствую большой угрозы, другие компании есть: (автотрассу - ИФ) М11 строит итало-турецкая компания ICA, "Мостотрест" не строит "Тавриду" в Крыму (исполнитель работ по строительству - АО "ВАД" - ИФ), есть крупные стройки, которые реализуют еще другие компании, не говоря уже о регионах", - заключил он.