СКР расследует дело о преступном сообществе и уклонении от уплаты налогов на Тольяттиазоте

04.06.19 08:53

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

4 июня. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании преступного сообщества и неуплате налогов от деятельности двух "дочек" "Тольяттиазота" в размере 320 млн рублей, арестован глава Тольяттихимбанка Александр Попов, сообщила в пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и уклонении от уплаты многомиллионных налогов сотрудниками предприятия "Тольяттиазот" и его дочерних компаний в составе преступного сообщества", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, к хищениям на предприятии причастны топ-менеджеры и сотрудники аффилированного Тольяттихимбанка.

В СК отметили, что следствием предъявлено обвинение одному из активных участников преступного сообщества Попову, являющемуся председателем правления Тольяттихимбанка, по статьям УК РФ о создании преступного сообщества, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, он арестован.

По данным ведомства, такие же преступления инкриминируются Владимиру Махлаю, Александру Макарову, Евгению Королеву, Александру Коренченко, Сергею Махлаю, Ольге Камашевой, Алексею Виноградову, Ксении Балашовой, Андрею Мизгиреву, Людмиле Милосердовой, Эндрю Циве и другим лицам.

"По версии следствия, в Тольятти в 2002-2004 годах они в группе вошли в составе созданного в 1997 году преступного сообщества, возглавляемого Владимиром Махлаем. Его целью стало систематическое завладение путем мошенничества чужим имуществом (принадлежащим ОАО "Тольяттиазот" и другим лицам) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в целях личного обогащения", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что Попов с другими членами группы Махлая в 2005-2009 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие "Тольяттиазоту" объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 млрд рублей. В 2008 году уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 млн рублей, подлежащих уплате ООО "Родничок" и ООО "Контаз", в 2009-2010 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие "Тольяттиазоту" земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн рублей.

"В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение в создании в руководстве и участии в преступном сообществе остальным фигурантам уголовного дела", - говорится в сообщении СКР.

Как сообщалось, в отношении "Тольятиазота" в 2012 году Следственным управлением СКР по Самарской области было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) на сумму более $550 млн. Впоследствии Басманный суд Москвы заочно арестовал основного на тот момент владельца "Тольяттиазота" Владимира Махлая, его сына Сергея, владельца швейцарской Ameropa AG Андреаса Циви и директора швейцарской Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта. По версии следствия, в период с 2008 по 2011 год в "Тольяттиазоте" была создана схема, при которой компания экспортировала продукцию (аммиак и карбамид) по заниженным ценам аффилированным с мажоритарными акционерами Nitrochem Distribution и Ameropa, которые принадлежали давнему партнеру семьи Махлаев по бизнесу Феликсу Циви, а затем его сыну Андреасу.

Тольяттихимбанк по итогам первого квартала 2019 года занял 165-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Завод включает в себя 7 агрегатов по производству аммиака и 2 агрегата карбамида. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тыс. тонн карбамида в год.

Владельцем Тольяттихимбанка является бывший председатель совета директоров ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай. По данным компании, почти 71% акций "Тольяттиазота" находятся в доверительном управлении Тольяттихимбанка.