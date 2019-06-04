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Минэнерго и Транснефть договорились о компенсации за "грязную" нефть

© РИА Новости. Егор Еремов
4 июня. Interfax-Russia.ru - Минэнерго РФ, "Транснефть", российские нефтяные компании совместно с международными трейдерами, крупными компаниями и оператором польской трубопроводной системы определились с главными принципами расчета сумм компенсаций ущерба от загрязненной нефти, заявил журналистам заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

"Сейчас завершился очередной раунд переговоров между грузоотправителями и получателями. Достаточно хороший день прошёл. Благодаря этому, мы надеемся, что большая часть процедурных моментов была снята", - сказал он.

"Конкретные суммы сегодня не обсуждали, для этого ещё слишком рано. Но процедурные моменты и механизмы и алгоритмы взаимодействия были обсуждены и приняты всеми сторонами. Это достаточно большая работа по определению (ущерба - ИФ)", - отметил замминистра.

По словам Сорокина, детали и конкретные суммы компенсации ущерба будут определены по итогам переговоров между компаниями-продавцами и компаниями-покупателями российской нефти по системе "Дружба". По расчетам Минэнерго, эти переговоры должны быть финализированы к 9 июня, когда "чистая" нефть подойдет к границе с Польшей.

"Конкретные цифры сегодня не обсуждались, важно было обсудить механизмы. Сейчас у нас есть понимание, как это будет происходить, процедуры. Это позволяет более эффективно провести переговоры уже непосредственно с теми, у кого есть контрактные обязательства", - Сорокин.

"Механизм единый, он будет учитывать разумные обоснованные издержки. Но это дело грузополучателя и грузоотправителя договориться о разумной сумме. Мы сейчас дали коллегам механизм, как это будет далее компенсироваться уже инфраструктурной компанией. Нельзя единую цифру назвать для всех, потому что у всех различная стоимость фондирования, скорость подмеси нефти. Каждый получатель имеет различные издержки, связанные с этой ситуацией. Цифры будут определять уже нефтяные компании со своими клиентами",- отметил чиновник.

"Следующая отчетная дата - 9 число (июня - ИФ), когда "чистая" нефть должна поступать на границу между Белоруссией и Польшей, а 10 числа мы рассчитываем, что будет уже техническая возможность, чтобы она уже пошла дальше. Соответственно, мы рассчитываем, что до этой даты все заинтересованные стороны финализируют переговоры", - добавил он.

Ранее главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго сообщил журналистам, что попавшая в нефтепровод некачественная нефть будет полностью откачана в Россию Белоруссия полностью откачает всю некачественную нефть в Россию к середине августа.

"С 24 мая в Россию вытеснено более 200 тысяч тонн нефти, загрязненной хлорорганикой. Чуть меньше одного миллиона тонн остается на территории Белоруссии. Полностью откачка завершится к середине августа", - сказал Вериго, которого цитирует белорусское агентство "Белапан".

Как сообщалось, по данным "Транснефти", в соответствии с утвержденной "дорожной картой" кондиционная нефть должна поступить на территорию Польши через пункт приема "Адамова Застава" к 10 июня. Вытеснение загрязненной нефти из системы ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (южная ветка) по маршруту Мозырь-Унеча началось 24 мая. По состоянию на 30 мая объем вытеснения составил почти 200 тыс. тонн. Из нефтепровода планируется вытеснить реверсом в Россию 868 тыс. тонн. Завершение процесса вытеснения некондиционной нефти по нефтепроводу Мозырь-Унеча позволит восстановить транзит российской нефти в Польшу.

Всего "Транснефть" будет вытеснять с территории Белоруссии 1,328 млн тонн загрязненной дихлорэтаном нефти. Еще 460 тыс. тонн находится в нефтепроводе Унеча-Полоцк, который обслуживает ОАО "Полоцктранснефть Дружба" (северная ветка "Дружбы" на территории Белоруссии). Вытеснение нефти на территорию РФ с этого участка начнется после 15 июня.

Белоруссия и Россия на межправительственном уровне 24 мая окончательно согласовали "дорожную карту" восстановления транзита российской нефти в Европу, которая предусматривает прокачку реверсом с территории республики скопившейся в нефтепроводах загрязненной дихлорэтаном нефти. Белорусская сторона заявила о поставках загрязненной нефти 19 апреля, транзит нефти в Европу был остановлен 24 апреля. Кондиционная нефть начала поступать в Белоруссию 4 мая.

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