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04.06.19 09:55
Оставившая своих детей в подмосковном хостеле женщина арестована
"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области судом в отношении матери, оставившей в хостеле города Котельники своих годовалых детей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В рамках уголовного дела женщине предъявлены обвинения по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст.125 УК РФ (оставление в опасности).
Ранее сообщалось, что 28 мая неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой - обратилась к администратору хостела в подмосковных Котельниках для предоставления им спального места.
На просьбу сотрудника предоставить паспорт женщина ответила, что забыла его в машине, после чего, оставив детей, вышла из здания и больше не возвращалась. Женщина во время допроса свою вину не признала, сказав, что оставила детей в хостеле якобы по договоренности со знакомой, которая за деньги оказывала услуги няни.
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