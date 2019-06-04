Оставившая своих детей в подмосковном хостеле женщина арестована

04.06.19 09:55

© РИА Новости. Игорь Зарембо

4 июня. Interfax-Russia.ru - Суд арестовал женщину, оставившую двоих малолетних детей в хостеле в Котельниках, сообщили в понедельник в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета России.

"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области судом в отношении матери, оставившей в хостеле города Котельники своих годовалых детей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела женщине предъявлены обвинения по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст.125 УК РФ (оставление в опасности).

Ранее сообщалось, что 28 мая неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой - обратилась к администратору хостела в подмосковных Котельниках для предоставления им спального места.

На просьбу сотрудника предоставить паспорт женщина ответила, что забыла его в машине, после чего, оставив детей, вышла из здания и больше не возвращалась. Женщина во время допроса свою вину не признала, сказав, что оставила детей в хостеле якобы по договоренности со знакомой, которая за деньги оказывала услуги няни.