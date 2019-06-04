Первое уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге после акций протеста против строительства храма

04.06.19 09:36

© РИА Новости. Павел Лисицын

4 июня. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело по факту оскорбления представителя власти возбуждено в Екатеринбурге, подозреваемый - один из участников протеста против строительства храма Станислав Мельниченко, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" адвокат Алексей Бушмаков.

"Мельниченко проходит подозреваемым в деле, возбужденном по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - уточнил собеседник агентства.

Уголовное дело возбудил следственный отдел по Верх-Исетскому району СУ СК по Свердловской области, но в пресс-службе ведомства отказались от комментариев.

Ранее суд оштрафовал Мельниченко на 12 тыс. рублей за участие в несанкционированном публичном мероприятии (ч. 5 ст.20.2 КоАП РФ).

Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга проводились протесты против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей о месте строительства храма, поскольку необходимо учесть мнение горожан. Определен короткий список площадок, в который вошел и защищаемый активистами сквер.

Рабочая группа из депутатов, общественников и представителей епархии определит формат этого опроса.