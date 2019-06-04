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Кудрин надеется на освобождение Калви из-под стражи на время следствия

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
4 июня. Interfax-Russia.ru - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает странным нахождение под домашним арестом сооснователя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого накануне в Кремле назвали "благонадежным бизнесменом".

"При признании репутации Майкла Калви содержание под арестом выглядит странным. Надеюсь на освобождение из-под стражи на период следствия", - написал Кудрин в своем микроблоге в "Твиттере" во вторник.

Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который в интервью телеканалу RT назвал Калви "благонадежным бизнесменом", "приверженцем российского рынка".

Песков позже в понедельник сказал журналистам, что в Кремле предпочли бы, чтобы у Калви не было проблем с законом, там рассчитывают, что ситуация разрешится после завершения следственных действий.

"Вместе с тем, конечно, Калви больше десятилетия на этом рынке, он очень активный инвестор, мы это знаем, поэтому предпочли бы, чтобы у него не было проблем с законом и он участвовал в Санкт-Петербургском экономическом форуме", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Но, к сожалению, сейчас дело обстоит иначе", - заключил Песков.

Как сообщалось, 30 мая адвокаты Калви, находящегося сейчас под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве, обратились в Следственный комитет РФ с просьбой разрешить ему принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее фонд сообщал, что Калви давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в его мероприятиях. ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге на следующей неделе.

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