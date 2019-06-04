Эксперт СПЧ предложил вырубать клены на Алтае для защиты ленточных боров

04.06.19 09:44

© РИА Новости. Игорь Подгорный

4 июня. Interfax-Russia.ru - Разрешить свободную рубку клена, который угрожает ленточным борам Алтайского края, предлагает эксперт постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам Алексей Ярошенко.

"В Алтайском крае есть опасный биологический объект - клен ясенелистный. 200 с лишним лет старались, чтобы его завести и акклиматизировать. К сожалению, это биологическая угроза номер один сегодня. Его массовое распространение на территории ленточных боров просто убивает эти экосистемы особенно в городе и в пригороде", - сказал эксперт во время выездного совещания совета в Барнауле во вторник.

"Никто пока точно не знает, что нужно делать, но в любом случае на территории ценных участков его (клен - ИФ) нужно уничтожать", - добавил Ярошенко.

В то же время он напомнил, что вырубка клена является "таким же криминалом, как и рубка боров". И в отдельных регионах возникали ситуации, когда людей привлекали к ответственности за то, что срубили это дерево.

"Надо выходить с инициативой по декриминизации использования этого дерева", - предложил Ярошенко.

Ленточные боры - хвойные леса шириной 5-40 км, которые обычно тянутся вдоль рек. В основном распространены на юге Западной Сибири в Алтайском крае, Новосибирской области и на севере Казахстана. Ленточные боры имеют большое почвозащитное значение, являются естественными лесными заграждениями, сдерживающими песчаные бури из Казахстана, формируют оптимальный для жизни животных и человека микроклимат. Относятся к категории ценных лесов.

Самые крупные ленточные боры находятся в Алтайском крае.