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Судебные приставы сняли арест с возводимого староверами в Сочи храма

© РИА Новости. Нина Зотина
4 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Сочи отозвали исполнительный лист судопроизводства о сносе возводимого старообрядческого храма Успения Богородицы в Олимпийском парке города-курорта.

"Администрация Сочи, которая выступает взыскателем по исполнительному производству по этому делу (о сносе незаконно возводимого объекта - ИФ) в пятницу отозвала лист по производству", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю в понедельник.

Собеседник отметил, что "из-за поступления исполнительного листа о приостановлении строительства сейчас нет никаких оснований по исполнению этого дела".

"В ходе исполнения требований исполнительного документа установлено, что документ возвращается взыскателю в связи с тем, что поступило заявление от взыскателя об окончании исполнительного производства", - подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь, в администрации Сочи агентству сказали, что иск о сносе части возводимого храма и запрет на его возведение администрации Сочи пока не отозваны.

"Глава города Анатолий Пахомов сегодня встретился с отцом Артемием (настоятелем старообрядческого храма - ИФ). Они обсудили сложившуюся ситуацию и договорились продолжить диалог. Стороны выразили уверенность, что в итоге будет найдено взаимоприемлемое решение в рамках действующего законодательства",- говорится в сообщении администрации на запрос агентства "Интерфакс-Юг".

В свою очередь, настоятель старообрядческого храма отец Артемий сообщил агентству, что в настоящее время арест с храма снят, но запрещено проведение строительных работ.

"Мы пытаемся найти взаимопонимание с властями Сочи. Но иск администрации о сносе возводимого храма находится в суде. Заседание будет завтра", - подчеркнул настоятель храма.

Он также сообщил, что возведение храма началось в 2009 году на средства прихожан, которых в общине более двухсот. По проекту высота храма 30 метров, площадь - более 500 кв.м.

В настоящее время возведено строение высотой в 13 метров.

Кроме этого на своей странице в социальных сетях отец Артемий опубликовал обращение директора фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой разобраться со строительством высотного объекта, который якобы возводится незаконно.

Ранее прихожане старообрядческого храма Успения Пресвятой Богородицы в Сочи предъявили документы, удостоверяющие арест храма и возбуждение иска о сносе его недостроенного здания.

Представители общины передали в "Интерфакс" копию искового заявления о сносе самовольной постройки и постановление о возбуждении исполнительного производства от 17 мая 2019 года, в котором, в частности, говорится о наложении ареста на этот объект и запрете ведения там строительных работ и иных видов деятельности.

Исковое заявление содержит требование о сносе объекта и запрете на оформление прав на земельный участок, на котором он находится.

Сообщалось, что судебные приставы Сочи наложили арест на старообрядческий храм Успения Богородицы, который возводится в Олимпийском парке Сочи, а прихожанам запретили заходить в рядом стоящий временный храм и молиться в нем.

При подготовке Олимпиады староверы Имеретинской низменности согласились уступить свою землю в обмен на устное обещание прежнего губернатора построить им новый храм. Однако на месте деревни оставили только маленький клочок старообрядческого кладбища.

Кроме того, староверов переселили, выделив им участок под храм, но строительство никак не начиналось, и старообрядцы начали строить сами, без получения разрешения на строительство, узаконив через суд.

Но уже после начала строительства местная администрация изменила "Правила землепользования и землеустроения", в которых параметры строительства также были изменены.

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