Более 3 тыс. человек примет участие в велофестивале в Тюмени

04.06.19 10:05

© РИА Новости. Виталий Белоусов

4 июня. Interfax-Russia.ru - Велофестиваль, посвященный Дню России, пройдет 12 июня в Тюмени.

"В мероприятии примет участие более 3 тыс. тюменцев", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" во вторник сотрудник городского департамента по спорту и молодежной политике.

По данным департамента, в этот день колонна велосипедистов проедет по исторической части Тюмени, затем на Центральной площади пройдет праздник, в программе которого розыгрыши подарков, викторины, конкурсы, соревнования.

Здесь же все желающие смогут сдать нормы ГТО, позаниматься на тренажерах и потренироваться на специальных велосипедных трассах - памп-треках.