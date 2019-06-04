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04.06.19 10:12

Правительство РФ поддержало законопроект об усилении практической подготовки студентов

© РИА Новости. Андрей Соломонов
4 июня. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ согласилось с законопроектом, предлагающим повысить нынешний уровень производственных практик, чтобы обеспечить обучающимся тот уровень подготовки, которого ждут от них работодатели.

Соответствующий проект официального отзыва правительства на законопроект, внесённый депутатами Госдумы, в том числе председателем комитета Госдумы по образованию Вячеславом Никоновым и его первым заместителем Геннадием Онищенко, имеется в распоряжении "Интерфакса".

Инициатива депутатов нацелена на обеспечение правового регулирования организации практической подготовки обучающихся. В законопроекте, в частности, закрепляется понятие "практическая подготовка обучающихся".

Правительством РФ законопроект поддерживается с учётом замечаний, говорится в проекте официального отзыва кабмина.

Так, в правительстве считают необходимым определить в законопроекте ответственность организаций, где будет организована практическая подготовка, в целях защиты жизни здоровья обучающихся, недопущения их дискриминации в сфере труда и обеспечения равных возможностей для реализации их трудовых прав.

Кроме того, в кабмине считают необходимым сохранить особенности практической подготовки лиц, получающих среднее и высшее медицинское или фармацевтическое образование.

Законопроект, который поддерживает кабмин, внесен в Госдуму в конце 2018 года. В пояснительной записке отмечается, что "практическая подготовка является важнейшей составляющей профессиональной подготовки".

"Именно образовательная организация должна обеспечить будущему специалисту эту практическую подготовку в ходе освоения им профессиональной образовательной программы", - говорится в проекте закона.

В то же время, авторы отмечают, что, как показывает практика, выполнение студентами традиционно предусматриваемых в образовательных программах лабораторных и курсовых работ, прохождение учебных производственных практик не позволяет им достигнуть того уровня практической подготовки, которого ждут от них работодатели.

"Сегодняшние реалии, очевидно, демонстрируют необходимость усиления практической подготовки обучающихся в процессе освоения ими профессиональных образовательных программ", - считают разработчики проекта закона.

В связи с этим законопроект предлагает комплексное расширение и усиление правового обеспечения организации практической подготовки обучающихся.

В тексте законопроекта предлагается раскрыть само понятие "практическая подготовка обучающихся". Под этим предлагается понимать "форму организации учебной деятельности в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков, компетенций по профилю соответствующей образовательной программы".

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