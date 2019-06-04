|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.06.19 10:12
Правительство РФ поддержало законопроект об усилении практической подготовки студентов
Соответствующий проект официального отзыва правительства на законопроект, внесённый депутатами Госдумы, в том числе председателем комитета Госдумы по образованию Вячеславом Никоновым и его первым заместителем Геннадием Онищенко, имеется в распоряжении "Интерфакса".
Инициатива депутатов нацелена на обеспечение правового регулирования организации практической подготовки обучающихся. В законопроекте, в частности, закрепляется понятие "практическая подготовка обучающихся".
Правительством РФ законопроект поддерживается с учётом замечаний, говорится в проекте официального отзыва кабмина.
Так, в правительстве считают необходимым определить в законопроекте ответственность организаций, где будет организована практическая подготовка, в целях защиты жизни здоровья обучающихся, недопущения их дискриминации в сфере труда и обеспечения равных возможностей для реализации их трудовых прав.
Кроме того, в кабмине считают необходимым сохранить особенности практической подготовки лиц, получающих среднее и высшее медицинское или фармацевтическое образование.
Законопроект, который поддерживает кабмин, внесен в Госдуму в конце 2018 года. В пояснительной записке отмечается, что "практическая подготовка является важнейшей составляющей профессиональной подготовки".
"Именно образовательная организация должна обеспечить будущему специалисту эту практическую подготовку в ходе освоения им профессиональной образовательной программы", - говорится в проекте закона.
В то же время, авторы отмечают, что, как показывает практика, выполнение студентами традиционно предусматриваемых в образовательных программах лабораторных и курсовых работ, прохождение учебных производственных практик не позволяет им достигнуть того уровня практической подготовки, которого ждут от них работодатели.
"Сегодняшние реалии, очевидно, демонстрируют необходимость усиления практической подготовки обучающихся в процессе освоения ими профессиональных образовательных программ", - считают разработчики проекта закона.
В связи с этим законопроект предлагает комплексное расширение и усиление правового обеспечения организации практической подготовки обучающихся.
В тексте законопроекта предлагается раскрыть само понятие "практическая подготовка обучающихся". Под этим предлагается понимать "форму организации учебной деятельности в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков, компетенций по профилю соответствующей образовательной программы".
|
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket