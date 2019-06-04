Два малых города в Тульской области получили гранты на благоустройство

04.06.19 10:25

Фото с сайта правительства Тульской области

4 июня. Interfax-Russia.ru - Тульская область получит более 100 млн рублей на благоустройство двух малых исторических городов, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Элеонору Шевченко.

По ее словам, проекты благоустройства Богородицка и Венева удостоены грантов в размере 54 млн и 60 млн рублей соответственно по итогам всероссийского конкурса.

"В Веневе планируется воссоздание культурно-исторического центра города, в Богородицке - создание на плотине прогулочной зоны с устройством трибун и зон тихого отдыха, пляжной зоны с детскими игровыми и спортивными площадками. Проекты должны быть реализованы до конца 2020 года", - отметила Шевченко.

Тульская область участвует в конкурсе второй раз. В прошлом году победителями стали село Крапивна и город Чекалин.