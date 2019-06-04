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04.06.19 10:27

Участники ПМЭФ обсудят экологические инновации и обращение с отходами

© РИА Новости. Александр Гальперин
4 июня. Interfax-Russia.ru - Обращение с отходами и построение "зеленой" экономики станут темами пленарных заседаний и панельных сессий Петербургского международного экономического форума, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оргкомитета в понедельник.

В среду, 5 июня, в "нулевой день" форума в 10.00 откроется пленарное заседание "Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами". С докладами выступят заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, экс-министр инвестиций и инноваций Московской области, генеральный директор публично-правовой компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев, первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов и др. Эксперты обсудят новую модель регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

В 12.00 пройдет панельная сессия "Доходы из отходов: как сделать отрасль привлекательной для инвесторов", посвященная реформе отрасли переработки ТБО. В числе спикеров заявлены генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев, руководитель центра государственно-частного партнерства ПАО "Сбербанк" Виктор Афонин и др.

В 14.30 стартует панельная сессия "Законодательное регулирование сферы обращения с отходами". С докладами выступят замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росприроднадзора Светлана Радионова и др.

В четверг, 6 июня, в 11.00 откроется пленарное заседание "Победить мусор: российская реформа и международные практики". Экологизацию обсудят генеральный директор IKEA в России Понтус Эрнтелл, председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, гендиректор "Российского экологического оператора" Буцаев и др.

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