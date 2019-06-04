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04.06.19 10:54

Тульский музей оружия стал лучшим в сфере информационных технологий с проектом "Оружие героев"

© РИА Новости. Владимир Вяткин
4 июня. Interfax-Russia.ru - Тульский государственный музей оружия с проектом "Виртуальный музей "Оружие героев" стал лучшим в сфере информационных технологий, сообщила пресс-служба музея.

Награда музею вручена в рамках прошедшего в Москве Международного фестиваля "Интермузей-2019".

"Более 1,5 млн пользователей по всему миру установили "Оружие героев". Это один из самых популярных мировых музейных проектов, в настоящее время он локализован на 22 языка. В проекте представлены 10 редких экспонатов из фондов музея. Винтовки и карабины, пулеметы и револьверы воссозданы по реальным фотографиям, старинным чертежам и наставлениям-инструкциям по устройству оружия", - говорится в сообщении.

В этом году планируется увеличение числа образцов оружия (в формате 3D -моделей), представленных в проекте, отметили в пресс-службе.

Тульский государственный музей оружия признан одним из лучших федеральных музеев, в экспозиции представлены все основные образцы, стоявшие на вооружении российской армии, а также оружие Западной Европы и Востока, начиная с XIV века. Музей возник при оружейном заводе, основанном указом Петра I в 1712 году, его коллекция формировалась с 1724 года.

Музей оружия в Туле входит в сотню крупнейших музеев мира. Ежегодно его посещают более 500 тыс. человек.

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