В Москве упростили порядок обмена сведениями о долевом строительстве

04.06.19 11:02

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

4 июня. Interfax-Russia.ru - Столичный Росреестр и Москомстройинвест упростили порядок обмена сведениями о долевом строительстве на территории Москвы, сообщили во вторник в пресс-службе Росреестра.

"Документ направлен на оптимизацию сотрудничества между ведомствами при выдаче застройщикам заключений о соответствии критериям, которые позволят им с 1 июля 2019 года работать с привлечением средств населения посредством договоров долевого участия (ДДУ) без открытия счетов эскроу", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в рамках соглашения между ведомствами, Росреестр обязуется в срок до пяти дней представлять в Москомстройинвест информацию о количестве зарегистрированных ДДУ.

В Москомстройинвест уже поступило первое обращение на заключение о степени готовности проекта, получение которого позволит одному из столичных застройщиков достроить объект по старой схеме финансирования.

В пресс-службе добавили, что подписанное соглашение будет являться одним из инструментов контроля защиты дольщиков.

В РФ реализуется план по замещению средств граждан, привлекаемых для строительства многоквартирных домов, банковским кредитованием и иными формами финансирования. С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

Вместе с тем разработаны критерии для определения проектов, которые разрешат достроить без перехода на схему финансирования с применением эскроу-счетов. В частности, степень готовности дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений в проекте.