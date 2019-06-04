Вологодская область погасит все коммерческие кредиты в размере 3,1 млрд рублей в 2019г

04.06.19 11:04

© РИА Новости. Михаил Фомичев

4 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Вологодской области объявили о решении досрочно погасить все ранее привлеченные коммерческие кредиты, сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона Олега Кувшинникова.

"В целях сокращения расходов на обслуживание государственного долга мною принято решение в этом году досрочно погасить все ранее привлеченные коммерческие кредиты. В настоящий момент эта сумма составляет 3,1 млрд рублей. В Вологодской области впервые с 2008 года не останется ни одного коммерческого кредита, а это значит, что уже с 1 июля мы не будем тратить ни копейки бюджетных средств на обслуживание этих дорогостоящих займов", - приводит пресс-служба слова губернатора.

По его словам, власти области рассчитывали выполнить эту задачу к 2022 году, но решили ее досрочно.

В 2019 году доходная часть бюджета Вологодской области возрастает на 4,3 млрд рублей и составит 76,2 млрд рублей. По итогам пяти месяцев текущего года рост налоговых и неналоговых доходов составил 20%, или 2,8 млрд рублей в натуральном выражении. Кроме того, на Вологодчину дополнительно привлечено 1,5 млрд рублей из федерального центра.

По словам Кувшинникова, финансовые ресурсы будут направлены на компенсацию затрат аграриев, связанных со строительством и реконструкцией животноводческих комплексов, а также субсидирование производства молока.

Губернатор также отметил, что дополнительные средства будут направлены на поддержку экономики и социальной сферы Вологодской области. В числе приоритетных отраслей - сельское хозяйство, на развитие которого дополнительно выделят 530 млн рублей.

Также правительство региона планирует увеличить расходные статьи дорожного фонда на 1,1 млрд рублей. Средства предполагается направить на строительство второго моста через реку Шексна в Череповце, капремонт опорной сети дорог региона, а также реализацию проектов транспортной инфраструктуры, запущенных на Градостроительных советах. Таким образом, расходы на дорожную деятельность в текущем году составят 10,4 млрд рублей.

"Мы планируем направить значительные средства на обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной городской среды. На эти цели в бюджете заложено 1,2 млрд рублей. Еще одна важная задача - создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей от 2 месяцев до 3 лет. В настоящий момент в области мы одновременно строим 11 детских садов и на их завершение дополнительно направим почти 0,5 млрд рублей", - сказал глава Вологодчины.

На второй этап реконструкции аэропортового комплекса в Великом Устюге власти направят 420 млн рублей, на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья - 583 млн рублей. На поддержку отраслей социальной сферы в текущем году будет направлено свыше 1,1 млрд. рублей, на финансовую поддержку муниципалитетов - 234 млн рублей.

Ранее в интервью "Интерфаксу" Кувшинников сообщал, что Вологодская область в 2019 году вышла на безопасный уровень государственного долга - 32% от собственных доходов. Он отмечал, что уровень государственного долга к концу 2021 года в регионе составит не более 17% от собственных доходов и в нем останутся только бюджетные кредиты.

В декабре 2018 года Законодательное собрание Вологодской области приняло в заключительном чтении закон о бюджете региона на 2019 год с дефицитом 1,3 млрд рублей. Прогнозировалось, что доходы бюджета составят 71,221 млрд рублей, расходы - 72,511 млрд рублей.