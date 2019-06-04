Совладелец S7 Владислав Филев возглавил подкомиссию по авиации РСПП вместо погибшей супруги Наталии

04.06.19 11:19

© РИА Новости. Евгений Биятов

4 июня. Interfax-Russia.ru - Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил подкомиссию по авиационной и космической деятельности комиссии РСПП по транспорту вместо погибшей супруги Наталии Филевой, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания подкомиссии.

Во вторник проходит первое заседание подкомиссии под председательством Филева. Его тема - взаимодействие авиационного бизнес-сообщества с федеральными органами власти по проблемным вопросам регулирования деятельности гражданской авиации РФ. Заседание началось с минуты молчания в память о Наталии Филевой.

Филева погибла в авиакатастрофе 31 марта. Частный самолет Epic-LT, на борту которого она находилась, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Лайнер принадлежал входящей в S7 авиакомпании "Глобус", им управлял пилот Андрей Дикун, кроме него и Н.Филевой на борту находился ее отец Валерий Карачев. Все они погибли.

В S7 входят компании, занимающиеся организацией и выполнением авиаперевозок (пассажирские "Сибирь" и "Глобус"), путешествий, техобслуживанием воздушных судов, обучением авиаперсонала. В 2017 году входящая в группу S7 Space получила лицензию на осуществление космической деятельности - через полгода после покупки у РКК "Энергия" космодрома "Морской старт", наземной базы в порту Лонг-Бич (США) и товарного знака Sea Launch.