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04.06.19 11:24

Мосгорсуд признал законным продление ареста ученому Кудрявцеву

© РИА Новости. Владимир Песня
4 июня. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд отклонил жалобу защиты 75-летнего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, на продление ему срока ареста до года.

"Постановление Лефортовского суда Москвы от 17 мая, которым в отношении обвиняемого Кудрявцева продлен срок содержания под стражей до 12 месяцев, то есть до 20 июля 2019 года оставлено без изменений", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

Кудрявцеву предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Согласно информации защиты, в уголовном деле идет речь о передаче секретных данных с электронной почты в двух письмах за март и октябрь 2013 года из города Королева в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics), с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE.

Как пояснял "Интерфаксу" адвокат ученого - руководитель объединения "Команда 29" Иван Павлов, следствие считает, что Кудрявцев получал задачи от Фон Кармановского института, якобы выходившие за рамки проекта, который он курировал от ЦНИИмаш, и направлял туда отчеты об исследованиях. Данные исследований могли быть использованы при создании нового вооружения, полагает следствие.

То, что в письмах была секретная информация, по словам Павлова, было установлено заключением специалиста "Роскосмоса".

Свою вину Кудрявцев не признает. Его защитники заявляли, что к секретным сведениям ученый не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.

В ноябре 2018 года Павлов сообщил "Интерфаксу", что Кудрявцев отказался заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием: в обмен на смягчение меры пресечения ученому было предложено признать вину и изобличить в госизмене своего ученика и коллегу.

Об аресте Кудрявцева стало известно в июле 2018 года, когда члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили его в следственном изоляторе "Лефортово". В настоящее время 75-летний ученый - старейший арестант этого СИЗО.

Адвокаты Кудрявцева неоднократно заявляли о необходимости изменения ему меры пресечения по состоянию здоровья и ходатайствовали об этом перед следствием и судом.

В ноябре прошлого в администрацию президента РФ, ФСБ и председателю Верховного суда было передано обращение с просьбой освободить из-под стражи Кудрявцева, которое в интернете подписали более 107 тыс. человек, в том числе правозащитники, деятели науки и культуры.

За смягчение меры пресечения Кудрявцеву из соображений гуманности высказывался президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

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