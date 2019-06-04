Шахта "Распадская", где из-за обрушения кровли погиб человек, приостановила добычу и проходку

04.06.19 11:31

© РИА Новости. Павел Лисицын

4 июня. Interfax-Russia.ru - Шахта "Распадская" (Кемеровская область, входит в Evraz), где из-за обрушения кровли погиб человек, приостановила добычу угля и проходку, сообщили "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.

"По приказу директора остановлены работы в лаве (по угледобыче - ИФ) и по проходке. Производится обследование горных выработок на предмет крепления. Причины обрушения устанавливает комиссия", - сказал представитель департамента.

В свою очередь, в пресс-службе Evraz "Интерфаксу" подтвердили, что работы на шахте приостановлены.

"Создана специальная комиссия", - сказал представитель Evraz, добавив, что компания выражает соболезнования семье погибшего.

В пресс-службе мэрии Междуреченска, где находится шахта, "Интерфаксу" заявили, что погиб горнорабочий очистного забоя в результате обрушения кровли, ему было 35 лет. Инцидент произошел около 12:00 (8:00 мск).

Шахта "Распадская", крупнейшая в РФ угольная шахта, входит в ПАО "Распадская" - подразделение "Распадской угольной компании" группы Evraz. Помимо шахты "Распадская", в состав ПАО входят "Разрез Распадский", шахта "Распадская-Коксовая", "МУК-96", обогатительная фабрика и инфраструктурные предприятия.