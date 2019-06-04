|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.06.19 11:31
Шахта "Распадская", где из-за обрушения кровли погиб человек, приостановила добычу и проходку
"По приказу директора остановлены работы в лаве (по угледобыче - ИФ) и по проходке. Производится обследование горных выработок на предмет крепления. Причины обрушения устанавливает комиссия", - сказал представитель департамента.
В свою очередь, в пресс-службе Evraz "Интерфаксу" подтвердили, что работы на шахте приостановлены.
"Создана специальная комиссия", - сказал представитель Evraz, добавив, что компания выражает соболезнования семье погибшего.
В пресс-службе мэрии Междуреченска, где находится шахта, "Интерфаксу" заявили, что погиб горнорабочий очистного забоя в результате обрушения кровли, ему было 35 лет. Инцидент произошел около 12:00 (8:00 мск).
Шахта "Распадская", крупнейшая в РФ угольная шахта, входит в ПАО "Распадская" - подразделение "Распадской угольной компании" группы Evraz. Помимо шахты "Распадская", в состав ПАО входят "Разрез Распадский", шахта "Распадская-Коксовая", "МУК-96", обогатительная фабрика и инфраструктурные предприятия.
|
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket