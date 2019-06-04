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04.06.19 11:37
Дело возбуждено после кражи моста через реку Умбу в Заполярье
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона во вторник, дело расследуется по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).
"По версии следствия, в мае 2019 года неустановленное лицо тайно, из корыстных побуждений похитило металлические конструкции длиной 23 м и весом 56 тонн, принадлежащие одной из организаций, осуществляющей хозяйственную деятельность в Кировском районе, чем причинило материальный ущерб собственнику на сумму свыше 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что мост имеет статус объекта незавершенного строительства.
Как сообщалось, 26 мая в полицию поступило заявление от жителей поселка Коашва Мурманской области о пропаже части мостового пролета через реку Умбу. Как писали местные СМИ, похищенный мост был недействующим. Ранее по нему пролегала железная дорога на Ловозерский ГОК, которая в настоящее время заброшена.
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