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04.06.19 11:46

Калви сможет следить за ходом ПМЭФ на сайте форума

© РИА Новости. Илья Питалев
4 июня. Interfax-Russia.ru - За ходом Петербургского международного экономического форума можно следить на его сайте, напомнил ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ, отвечая на вопрос о возможности участия в мероприятии основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Калви находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве. На прошлой неделе Baring сообщил, что основатель фонда давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в ПМЭФ. В минувший четверг соответствующее прошение было подано в следственный комитет.

"30 мая инвестфонд Baring Vostok сообщил оргкомитету о возобновлении участия Калви в форуме, до этого компания планировала заменить Калви на другого участника", - сказал в интервью "Интерфаксу" советник президента РФ Антон Кобяков, являющийся ответственным секретарем оргкомитета ПМЭФ.

"Отмечу, что любой человек, который посещает официальный сайт форума www.forumspb.com, в разделе "Программа" может посмотреть прямую трансляцию деловых событий во время мероприятия, а после форума их можно посмотреть в режиме off line", - отметил Кобяков, отвечая на вопрос, действительно ли Калви зарегистрирован как участник форума и может ли он получить возможность работать на ПМЭФ, например, по видеосвязи.

"При этом количество людей, пользующихся возможностями этого ресурса, сопоставимо с числом участников самого форума, а то и больше", - сказал Кобяков.

В Baring Vostok пока не располагают информацией о судьбе прошения в СК. В самом следственном комитете этот вопрос не комментируют. Форум пройдет с 6 по 8 июня.

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