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04.06.19 11:54

Российские военные опубликовали кадры испытаний новой ракеты ПРО

© РИА Новости. Пресс-служба Минобороны РФ
4 июня. Interfax-Russia.ru - Министерство обороны России во вторник показало кадры испытаний новой противоракеты на полигоне в Казахстане.

На видеоролике на ютьюб-канале показан запуск противоракеты из шахтной установки.

Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что военные провели успешный испытательный пуск на полигоне в Казахстане новой антиракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

"На полигоне "Сары-Шаган" (Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", - сообщили в департаменте информации Минобороны.

По словам заместителя командира соединения ПРО Владимир Сергиенко, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

На протяжении последних двух лет Минобороны РФ неоднократно сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты.

Летно-конструкторские испытания считаются завершенными после 10 успешных пусков, затем ракета может быть принята на вооружение.

Из видеоматериалов Минобороны РФ следует, что во всех случаях пуски противоракеты выполнялись на полигоне "Сары-Шаган" из шахтной установки. По мнению экспертов, именно шахтные пусковые установки находятся в составе комплекса А-135, обеспечивающего противоракетную оборону Москвы и Центрального промышленного района.

Комплексы А-135 оснащены антиракетами ближнего перехвата. Система находится на вооружении Первой армии ПВО-ПРО специального назначения.

В июне 2017 года генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев заявил, что систему ПРО А-135 модернизируют.

"Предполагается, что к 2020 году будет завершена модернизация системы ПРО А-135 города Москвы и Центрального промышленного района, а к 2025 году завершится создание национальной системы ПРО", - сообщил он тогда в интервью "Парламентской газете".

По его словам, эшелонированная система ПРО создается на базе противоракетных комплексов дальнего перехвата, зенитной ракетной системы ПВО-ПРО и модернизированных противоракетных комплексов ближнего перехвата.

Основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) станет зенитная ракетная система С-500, сказал командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Чебурин в январе 2017 года в интервью газете "Красная звезда".

Ранее сообщалось о разработке в России антиракеты дальнего (заатмосферного) перехвата 14Ц033 "Нудоль" мобильного базирования. Согласно сообщениям СМИ, двухступенчатая антиракета 14Ц033 может быть средством поражения нового комплекса ПРО А-235, который разрабатывается в дополнение к развернутому вокруг Москвы комплексу А-135. Ракета предназначена для поражения головных частей межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов на низких орбитах.

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