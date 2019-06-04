Иркутская область получит более 800 млн руб на переселение из аварийного жилья

04.06.19 12:02

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 июня. Interfax-Russia.ru - Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Иркутской области на предоставление финансовой поддержки по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2020 годах, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства Светлану Свиркину.

"Регион получит из средств Фонда ЖКХ 832,46 млн рублей. Софинансирование из средств областного и местных бюджетов составит 189,15 млн рублей", - говорится в сообщении.

На эти средства власти планируют переселить более 1,5 тыс. человек, которые на сегодняшний день проживают в 635 аварийных жилых помещениях, признанных таковыми до 1 января 2017 года.

Общая площадь аварийного жилья, которое будет расселено в 2019-2020 годах, превысит свыше 25 тыс. кв. метров.

Участвовать в данном этапе реализации программы будет 8 муниципальных образований: города Иркутск, Тайшет, Нижнеудинск, Железногорск-Илимский и Шелехов, а также поселения Бохан и Смоленщина.