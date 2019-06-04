Выборы губернатора Астраханской области назначены на 8 сентября

04.06.19 12:06

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 июня. Interfax-Russia.ru - Астраханская областная дума во вторник назначила проведение выборов губернатора региона на 8 сентября, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

"Решение о назначении даты выборов на 8 сентября принято сегодня большинством депутатов. Теперь желающие смогут уведомить избирательную комиссию о намерении принять участие в них", - сказал Мартынов.

Он отметил, что в этом году в кампании впервые смогут участвовать самовыдвиженцы.

"В закон, которым регулируется проведение выборов губернатора Астраханской области, в декабре прошлого года были внесены изменения. Теперь участвовать в выборах на пост высшего должностного лица региона могут и самовыдвиженцы", - подчеркнул Мартынов.

Таким образом, по его словам, у партий теперь есть возможность не только выдвинуть своего представителя, но и поддержать подписями при прохождении муниципального фильтра и голосами на выборах кого-то из самостоятельных кандидатов.

26 сентября 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Александра Жилкина. Врио губернатора был назначен Сергей Морозов, который ранее работал помощником министра обороны РФ и в последнее время был замруководителя Федеральной таможенной службы России.

В настоящее время Морозов не является членом ни одной из политических партий.