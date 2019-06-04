Пострадавшая при взрывах жительница Дзержинска переведена из реанимации в палату

04.06.19 12:09

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

4 июня. Interfax-Russia.ru - Состояние 18 пострадавших, доставленных в больницы после взрывов на оборонном предприятии в городе Дзержинске (Нижегородская обл.), улучшилось, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе губернатора Нижегородской области во вторник.

"На сегодняшний день врачи оценивают их состояние как стабильное с положительной динамикой. Единственная пациентка, находившаяся в реанимационном отделении, переведена в общую палату", - сообщил собеседник агентства.

1 июня на территории предприятия "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.

По последним данным регионального Минздрава, в больницы Дзержинска после взрывов обратились 89 человек. Госпитализировано 18 человек: 17 пациентов находятся на лечение в БСМП Дзержинска, один - в госпитале ветеранов войн.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Спецхимия", входит в госкорпорация "Ростех", Дзержинск, Нижегородская область) - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.