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04.06.19 12:12

Кремль закроют для посещения в День России, пускать в мавзолей не будут с 7 по 17 июня

© РИА Новости. Илья Питалев
4 июня. Interfax-Russia.ru - Московский кремль будет закрыт для посещения 12 июня в связи с проведением государственных мероприятий, посвященных Дню России, сообщает центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

По информации ФСО, исключение будет сделано для допуска граждан через Боровицкий проход на экскурсии в Государственную Оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд".

Также 12 июня для посещения будет закрыт некрополь у Кремлевской стены, уточняет ФСО.

При этом допуск посетителей в мавзолей Ленина на Красной площади не будет осуществляться уже с 7 июня по 17 июня, говорится в сообщении ФСО.

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