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04.06.19 12:15
Аэропорт "Симферополь" в январе-мае увеличил пассажиропоток на 1%
"За этот период через аэропорт было отправлено 600 тыс. пассажиров, принято - 653 тыс.", - сказал представитель аэропорта.
За пять месяцев обслужено 4,526 тыс. регулярных рейсов (рост на 3,6%).
Как сообщалось, симферопольский аэропорт в 2019 году рассчитывает сохранить пассажиропоток на уровне прошлого года - порядка 5,1 млн человек.
Аэропорт основан в 1936 году. В настоящее время обслуживает рейсы только внутри России, официальные международные рейсы не осуществляются с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.
Пассажиры всех рейсов с середины апреля 2018 года обслуживаются в новом терминале аэропорта "Симферополь" площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше работавшего до этого). Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Новый терминал построен за 22 месяца. Он может обслуживать 6,5 млн человек в год.
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