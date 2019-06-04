Аэропорт "Симферополь" в январе-мае увеличил пассажиропоток на 1%

04.06.19 12:15

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

4 июня. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Симферополь" в январе-мае 2019 года обслужил 1,253 млн пассажиров, что на 1% больше, чем за алогичный период 2018 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

"За этот период через аэропорт было отправлено 600 тыс. пассажиров, принято - 653 тыс.", - сказал представитель аэропорта.

За пять месяцев обслужено 4,526 тыс. регулярных рейсов (рост на 3,6%).

Как сообщалось, симферопольский аэропорт в 2019 году рассчитывает сохранить пассажиропоток на уровне прошлого года - порядка 5,1 млн человек.

Аэропорт основан в 1936 году. В настоящее время обслуживает рейсы только внутри России, официальные международные рейсы не осуществляются с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.

Пассажиры всех рейсов с середины апреля 2018 года обслуживаются в новом терминале аэропорта "Симферополь" площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше работавшего до этого). Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Новый терминал построен за 22 месяца. Он может обслуживать 6,5 млн человек в год.