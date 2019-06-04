Задержаны двое участников драки, в которой погиб экс-спецназовец ГРУ

04.06.19 12:18

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 июня. Interfax-Russia.ru - Подмосковные полицейские задержали двух уроженцев стран СНГ, участвовавших в драке в Красногорске, в которой погиб бывший спецназовец ГРУ, сообщила "Интерфаксу" представитель областного главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемых в Москве. Это уроженцы одной из стран СНГ, 1977 и 1982 годов рождения. По данным полиции, они были участниками драки, происшедшей 1 июня в поселке Путилково, в ходе которой погиб экс-боец спецназа ГРУ, а местный житель 1991 г.р. был госпитализирован с ножевым ранением.

В ближайшее время задержанные будут доставлены в следственные органы, сказала представитель главка полиции.

В свою очередь официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко подтвердила данную информацию.

"В ходе расследования главным следственным управлением СК уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске (ч. 1 ст. 105 УК РФ) по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин, 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

По местам жительства задержанных лиц, добавила Петренко, проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей.

"Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Все другие участники происшествия установлены, с рядом из них уже работают следователи, их действиям будет дана правовая оценка",- заявила представитель следствия.