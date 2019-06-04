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04.06.19 12:32
Житель Крыма получил 1 год и 8 месяцев колонии за изготовление взрывчатки и призывы к экстремизму
"Суд признал Альберта Круглова виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 60 тыс. рублей", - говорится в пресс-релизе.
Как установило следствие, молодой человек, являясь приверженцем языческой идеологии, опубликовал в социальной сети сообщение с призывами "к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку религиозной принадлежности".
Сотрудники ФСБ в июле 2018 года обнаружили по месту проживания Круглова два изготовленных им устройства с поражающими элементами, замаскированных под термос и бутылку. Житель Алушты был задержан, в отношении него расследовалось уголовное дело по ч.1 ст.223.1, ч.1 ст.222, ч.2 ст.280 УК РФ (незаконное изготовление, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в публичные призывы к экстремисткой деятельности). В ходе следствия Круглов признал вину.
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