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04.06.19 12:41

Мусороперерабатывающий завод за 450 млн руб. построят в Кемерово

© РИА Новости. Павел Львов
4 июня. Interfax-Russia.ru - ООО "Чистый город Кемерово" (оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории одной из двух зон Кузбасса - зоны "Север") совместно с инвестором вложит 450 млн рублей в строительство в Кемерово завода по переработке мусора мощностью 400 тыс. тонн в год, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Кто является вторым инвестором, в сообщении не раскрывается.

В частности, 320 млн рублей планируется направить на закупку оборудования, еще 130 млн рублей вложить в развитие инфраструктуры.

"Запуск завода позволит сократить объем поступающих на полигоны отходов до 40%. Таких показателей удастся достичь за счет глубокой переработки и сортировки отходов. Извлеченное вторичное сырье - картон, ПЭТ, пластик, стекло и металл - будут поступать на дальнейшую переработку. Инертные материалы будут перерабатываться в альтернативные виды топлива типа РДФ, либо методом биокомпостирования - в почву-грунт", - говорится в сообщении пресс-службы.

Предполагается, что на заводе будет установлено оборудование от ведущих мировых производителей (Германия, Италия, Швеция) в области мусоропереработки.

К настоящему времени уже определена площадка под строительство предприятия в Заводском районе Кемерово. Строительство планируется начать в конце текущего года, плановые сроки ввода - конец 2020 года.

"Земельный участок площадью 4,5 га полностью соответствует всем требованиям под строительство и размещение объекта мусоропереработки: санитарно-защитная зона участка составляет более 1 км до жилых объектов, площадка располагает подъездными путями и необходимыми коммуникациями. Кроме того, площадка находится сравнительно недалеко от предполагаемого места проектирования нового полигона. Благодаря своему выгодному месторасположению завод, помимо Кемерова и Кемеровского района, будет обслуживать Топкинский район, Березовский городской округ", - отмечает пресс-служба.

Согласно сообщению, в настоящий момент в администрацию Кемеровской области направлено письмо о заключении государственно-частного партнерства. После его заключения будет проведен тендер на проектирование завода.

Согласно аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", ООО "Чистый город Кемерово" зарегистрировано в марте 2014 года с основным видом деятельности "удаление и обработка твердых отходов". Согласно выписке ЕГРЮЛ от 4 июня, 50% компании владеет ее директор Олег Ратаев, еще 50% принадлежит Станиславу Руслякову.

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