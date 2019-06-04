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04.06.19 12:47

В Москве ждут завершения реформы ПАСЕ: вектор движения правильный

© РИА Новости. Владимир Сергеев
4 июня. Interfax-Russia.ru - Процесс реформы ПАСЕ, позволяющий РФ вернуться в организацию, не завершен, но движение идёт в правильном направлении, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"В настоящее время, если говорить о работе, которая идёт в ПАСЕ, то суть ее заключается в том, что в различных органах идёт работа по имплементации решения комитета министров Совета Европы", - сказал Грушко журналистам.

Он отметил, что этот процесс пока ещё не завершен, но прошедшие мероприятия "показывают, что и в ПАСЕ сформировалось здравомыслящее большинство, которое понимает, что если не привести процедуру ПАСЕ в соответствие с уставными требованиями, то Совет Европы как объединяющая организация будет продолжать оставаться в кризисе".

"Посмотрим, как пойдет процесс, но на сегодняшний день вектор движения правильный", - добавил замглавы МИД РФ.

Он напомнил, что комитет министров СЕ в мае принял решение, суть которого заключается в том, что все государства имеют равные права и обязательства, и имеют право быть в полной мере быть представленными и в комитете министров, и в ПАСЕ, а также пригласил все делегации принять участие в сессии парламентской ассамблеи в июне.

Накануне регламентный комитет ПАСЕ предложил запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации.

"Принятый проект резолюции предусматривает внесение дополнений в правила работы, чтобы пояснить, что в случае запроса на пересмотр полномочий (делегации - ИФ) нельзя временно или на постоянной основе отзывать право голоса, право быть представленным (в ПАСЕ - ИФ) и право высказываться на заседаниях", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте ПАСЕ.

Кроме того, в комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций.

Ожидается, что одобренный в среду проект резолюции будет рассмотрен 24 июня в Страсбурге на пленарной сессии Ассамблеи.

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что может привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

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