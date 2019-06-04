Песков: ключи шифрования Яндекса - тема ФСБ, а не Кремля

04.06.19 12:54

© РИА Новости. Валерий Мельников

4 июня. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в ФСБ и правительство вопрос о возможном запросе спецслужбы ключей шифрования данных пользователей у "Яндекса".

"Это не тема Кремля. Все-таки нужно интересоваться в Федеральной службе безопасности, в правительстве. Но это не тема администрации президента", - сказал Песков.

Ранее РБК со ссылкой на источники написало, что ФСБ запросила у сервисов "Яндекса" - "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска" - ключи шифрования данных пользователей. По данным издания, за предоставленное ФСБ время компания не передала ей ключи.

Ранее за отказ предоставить ключи шифрования в России был заблокирован мессенджер Telegram.