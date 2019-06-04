Избирательные участки на выборах главы Челябинской области оснастят системой видеонаблюдения

04.06.19 13:00

© РИА Новости. Александр Хитров

4 июня. Interfax-Russia.ru - Голосование на выборах губернатора Челябинской области впервые будет проходить под наблюдение видеокамер, которые установят на большей части избирательных участков, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе региональной избирательной комиссии во вторник.

"Системы видеонаблюдения будут установлены на 1 тыс. 250 участках, по две камеры на каждом из них. За этими участками закреплено 80% избирателей. Кроме того, в каждой из 51 территориальной избирательной комиссии под видеонаблюдением будут подводить итоги", - отметили в пресс-службе.

В избиркоме также уточнили, что на организацию кампании бюджет области направит 300 млн рублей.

"Из этой суммы больше 240 млн рублей будет потрачено на фонд оплаты труда участковых и территориальных избирательных комиссий. Сформировано 2 тыс. 277 участковые комиссии", - уточнили в избиркоме.

Ранее сообщалось, что во вторник стартовала кампания по выборам губернатора Челябинской области.

Заявления от кандидатов будут приниматься до 24 июня.

С 25 июня по 4 июля кандидаты-самовыдвиженцы должны будут представить в избирком 13 тыс. 168 (0,5% от числа избирателей) подписей избирателей, а кандидаты от политических партий - пройти 7-процентный муниципальный фильтр.

Список зарегистрированных кандидатов в губернаторы будет известен к середине июля.

О намерении баллотироваться в губернаторы в качестве самовыдвиженца уже заявил временно исполняющий обязанности главы Челябинской области Алексей Текслер.