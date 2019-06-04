Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100

04.06.19 13:12

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

4 июня. Interfax-Russia.ru - Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100.

Выступая на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП во вторник, Филев, который возглавляет подкомиссию, обратился к замглавы Минтранса РФ Александру Юрчику с вопросом о расследовании авиаинцидентов с SSJ-100. В частности Филев вспомнил инцидент с самолетом авиакомпании "Якутия" в октябре прошлого года: тот выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси.

Но вместо Юрчика, на вопрос стал отвечать замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.

"Можно я как модератор дискуссии отвечу? Мы находимся с вами в тяжелой морально-этической ситуации: как было бы правильно на мой взгляд? Обычно во всех других странах участники авиаотрасли приходят и говорят: коллеги, граждане, это наши проблемы, мы все вместе виноваты, и мы все сами профессионально разберемся. И тогда люди успокаиваются. У нас принято пока не так", - сказал Бочаров.

"У меня есть предложение, - добавил Бочаров. - У нас завтра будет первый отчет МАКа (по расследованию катастрофы с SSJ-100 "Аэрофлота" 5 мая - ИФ), с учетом того, что здесь все сидят профессионалы, просил бы этически обойти этот вопрос, и считаю, что до официального опубликования итогов любое наше публичное высказывание (помешает расследованию - ИФ)", - сказал Бочаров.

"В том числе и по Якутску?" - уточнил у Бочарова Филев.

"В том числе и по Якутску - это связанные вещи, - заявил на это Бочаров. - Давайте дождемся официальных итогов. И там (по Якутску - ИФ) нет официальных итогов, вы это прекрасно знаете, и здесь (по катастрофе "Шереметьево" - ИФ) нет официальных итогов".

9 октября SSJ-100 авиакомпании "Якутия", выполнявший пассажирский рейс по маршруту Улан-Удэ - Якутск, после посадки в условиях гололеда выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта "Якутск" на расстояние около 250 метров. При движении по нерабочей части летного поля разрушились основные опоры шасси, были повреждены силовые элементы планера. Никто не пострадал. На борту находились 5 членов экипажа и 91 пассажиров.

5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.