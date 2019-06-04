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Сечин призывает защищать долю РФ на нефтяном рынке после форс-мажора на "Дружбе"

© РИА Новости. Сергей Гунеев
4 июня. Interfax-Russia.ru - Инцидент на нефтепроводе "Дружба" негативно влияет не только на "Роснефть", но и на стабильные поставки сырья в Западную Европу, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, отвечая на вопросы акционеров на годовом собрании.

"Безусловно, этот инцидент негативно влияет не только на "Роснефть", но и на стабильные поставки нашего сырья в Западную Европу. Кроме того, что зараженными оказались достаточно большие объемы нефти, это привело к недопоставкам нефти на наши предприятия, нашим потребителям, которые вынуждены замещать недопоставленные объемы с других маршрутов. В Польше сейчас таким маршрутом является поставка через Гданьск, Словакия изучает вопрос организации альтернативного маршрута через нефтепровод "Адрия", - отметил он.

"Это наносит ущерб в целом российской нефтяной промышленности и имиджу страны. Надо добиться скорейшего освобождения от загрязненной пробки", - добавил Сечин.

Глава НК также считает, что после форс-мажора на "Дружбе" и в свете возможного продления соглашения ОПЕК+ Россия должна подумать, как защищать свою долю на нефтяном рынке. В случае продления соглашения с ОПЕК о сокращении добычи ее могут занять США, где в настоящий момент ведется подготовка 49 новых сланцевых проектов, считает Сечин.

"Есть ли смысл сокращать нам, если американцы сразу займут долю рынка?", - сказал Сечин, отвечая на вопрос одного из акционеров на годовом собрании.

"Нам надо защищать свою долю рынка", особенно после инцидента на нефтепроводе "Дружба", - добавил руководитель НК.

При этом он подчеркнул, что "Роснефть" пока не планирует откладывать запуск новых проектов. "Решения, которые состоятся, будем выполнять и вести с правительством работу по компенсации" - сказал Сечин.

Глава "Роснефти" подтвердил, что надеется получить от "Транснефти" компенсацию понесенных компанией убытков в связи с инцидентом на "Дружбе".

"Насколько нам известно, Минэнерго и "Транснефть" ведут переговоры по этому вопросу с западными партнерами. С белорусской стороной, насколько нам известно, уже достигнуты договоренности. Будем рассчитывать, что работа будет проведена максимально динамично, самое главное - восстановить поставки чистой нефти", - сказал глава компании.

"Конечно, из этого надо сделать выводы и разработать такой порядок работы, который исключал бы впоследствии возможности повторения такой ситуации", - подчеркнул он.

"Транснефть" заверяет нас, что все убытки компании и наших партнеров будут компенсированы. Мы им верим и надеемся, что это произойдет", - сказал Сечин.

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