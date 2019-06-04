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04.06.19 13:35

"Тулунский маньяк" признался в 24 нападениях на женщин в Иркутской области

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Иркутской области
4 июня. Interfax-Russia.ru - Следователи и полицейские установили еще 13 потерпевших по уголовному делу жителя города Тулун Иркутской области, который был арестован в январе текущего года по обвинению в 11 нападениях на женщин, сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"К настоящему времени доказано совершение преступлений в отношении 24 женщин в период с 1992 по январь 2019 года. От 51-летнего мужчины получены признательные показания, по всем эпизодам проведены проверки показаний на месте совершения преступлений", - говорится в сообщении.

По данным следствия, "Тулунский маньяк" действовал по одному сценарию: угрожая ножом, отводил своих жертв в безлюдные места на территории города, где совершал сексуальные преступления и забирал личные ценные вещи.

"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - уточняется в сообщении.

Назначено проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы для установления вменяемости обвиняемого.

Как ранее сообщалось, в январе 2019 года был задержан житель Тулуна, которому предъявлено обвинение в совершении серии сексуальных преступлений в 2001-2012 годах. Пострадавшими числились 11 женщин, в том числе несколько несовершеннолетних.

Долгое время нападения оставались нераскрытыми, поскольку фигурант тщательно скрывал следы преступлений. Потребовалось исследовать биологические образцы более 15 тыс. человек, прежде чем генетический профиль одного из них не совпал с ДНК нападавшего. Тогда "Тулунский маньяк" был задержан.

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