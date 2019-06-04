Очередной несогласованный пикет против храма в сквере пройдет в Екатеринбурге

04.06.19 13:38

© РИА Новости. Павел Лисицын

4 июня. Interfax-Russia.ru - Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало проведение вечером во вторник пикета в защиту сквера возле театра драмы от строительства храма, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" юрист Иван Волков, который подавал уведомление об акции.

"Они (министерство общественной безопасности региона - ИФ) дважды нам написали, что отказывают в проведении мероприятия и не согласовывают его, что является незаконным. Они не имеют права согласовывать или не согласовывать", - сказал Волков.

Он отметил, что, несмотря на это, пикет состоится.

"Мы все выходим с плакатами, с баннерами. Постоим, попикетируем, обсудим ситуацию. Если они (сотрудники министерства и полиция - ИФ) будут чинить препятствия, безусловно, никто не будет людей подставлять под дубинки. Мы просто расходимся, идем гулять по скверу. Этого нам никто не запретит. Горожане встанут в 50 метрах друг от друга и проведут одиночные пикеты", - добавил Волков.

В министерстве общественной безопасности Свердловской области агентству "Интерфакс-Урал" пояснили, что организаторы акции допустили нарушения при подаче уведомления.

"Министерством общественной безопасности Свердловской области в адрес организатора было направлено предложение об устранении несоответствий. На него организатор акции не ответил и продолжил агитацию, распространяя информацию о дате, времени и месте мероприятия. Министерство указало инициатору акции на недопустимость нарушения федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", - сказал представитель министерства.

Он также добавил, что о подготовке к проведению мероприятия "в нарушение установленного порядка" уведомлены органы прокуратуры.

Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту. После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В общей сложности собрали свыше 11 тыс. предложений. В лидерах - несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер. В городе уже работает экспертная группа из депутатов, общественников и представителей епархии, которая определит формат голосования по выбору места для храма.