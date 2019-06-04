Более сотни домов расселят по реновации в районе станций Некрасовской линии метро

04.06.19 13:44

© РИА Новости. Евгений Биятов

4 июня. Interfax-Russia.ru - В зону охвата новых станций Некрасовской линии метро вошли 115 домов, которые будут расселены по программе реновации, сообщили во вторник в пресс-службе департамента градостроительной политики.

Там отметили, что старые дома находятся недалеко от открытых станций "Косино", "Улица Дмитриевского" и "Лухмановская".

Для их расселения подобраны семь "стартовых" площадок. Пять из них находятся в районе Косино-Ухтомский, две - в районе Выхино-Жулебино.

Как сообщалось, в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин открыл первые четыре станции Некрасовской линии метро: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". В полном объеме ветка заработает в конце 2019-го - начале 2020 года, когда на ней запустят еще четыре станции: "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная".

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она затронет более 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу входят 5 173 дома.

В Адресный перечень программы на данный момент входят 323 "стартовые" площадки, на которых можно построить 4,666 млн кв.м жилья. В этом году по программе планируется переселить свыше 12 тыс. человек.