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04.06.19 13:55
Масштабная летняя акция по обучению детей плаванию стартовала в Подмосковье
"В регионе началась традиционная летняя акция "Научись плавать". Она рассчитана на детей в возрасте от 6 до 16 лет. Занятия по плаванию проводятся в спортивно-оздоровительных центрах, пришкольных лагерях Подмосковья, а также в лагерях с круглосуточным пребыванием детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что занятия с детьми проводят сотрудники главного управления МЧС РФ по Московской области, "Мособлпожспас", регионального Минспорта, а также добровольцы. В ходе занятий детей учат практическим навыкам плавания, правилам безопасного поведения на воде и оказанию доврачебной медицинской помощи.
"Летом прошлого года благодаря акции "Научись плавать" в Московской области правилам безопасного поведения на воде было обучено более 67 тысяч детей. Основная цель этой работы - снизить количество несчастных случаев на водоемах Подмосковья, сохранить жизнь и здоровье детей", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.
Он добавил, что акция "Научись плавать" проходит в летних детских лагерях Подмосковья с 2016 года. За это время в ней приняло участие около 150 тысяч детей.
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