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04.06.19 14:28
Медведев утвердил госпрограмму развития села с финансированием в 2,3 трлн рублей
"Задача - приблизить уровень их жизни к городскому. Продолжим решать проблемы доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования, будем заниматься жилищным строительством, будут приниматься меры для поддержки занятости и развития инфраструктуры, я имею в виду и дороги, и прокладку водоводов, газопроводов, развитие интернета", - сказал Медведев на заседании президиума президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он констатировал, что в этих вопросах "село существенно отстает от города".
Премьер подчеркнул, что эти задачи ранее решались в рамках ФЦП "Социальное развитие села" и ведомственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий"
"У новой госпрограммы - более высокий уровень, будет использоваться проектный подход, чтобы учитывать потребности каждого населенного пункта", - сказал Медведев.
"Чтобы быстрее все заработало, я дал поручение увязать госпрограмму с национальными проектами", - отметил глава правительства.
В свою очередь на сайте кабинета министров РФ сообщается, что правительство утвердило государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020-2025 годы.
Общий объем финансирования составляет около 2,3 трлн рублей, в том числе за счёт федерального бюджета - 1 трлн рублей.
Согласно справке к документу, программа разработана Минсельхозом во исполнение поручения президента РФ по итогам поездки в Ставропольский край в октябре 2018 года.
Документ нацелен на сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50%.
Госпрограмма состоит из проектной и процессной частей.
В проектную часть госпрограммы включены пять ведомственных проектов: "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений", "Содействие занятости сельского населения", "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях", "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях", "Благоустройство сельских территорий".
К процессной части госпрограммы отнесены три ведомственные целевые программы: "Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий", "Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских территорий", "Современный облик сельских территорий".
В госпрограмму включена информация по опережающему развитию приоритетных территорий - субъектов Федерации, входящих в Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, республики Крым, Севастополя, Калининградской области, субъектов Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны России.
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