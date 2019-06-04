Экстренное предупреждение об ухудшении погоды продлено до пятницы на Ставрополье

04.06.19 14:38

© РИА Новости. Владимир Астапкович

4 июня. Interfax-Russia.ru - Ливни с грозой и градом продлятся в Ставропольском крае до пятницы, говорится в экстренном предупреждении Главного управления МЧС по региону.

"Пятого июня местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с", - поясняется в сообщении.

В понедельник краевое ГУ МЧС по региону объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды, которое прогнозировалось в регионе до конца дня вторника.

Спасатели предупреждают о возможных подтоплениях низинных частей местности дождевым стоком, авариях на линиях электропередачи, росте количества автоаварий на дорогах, повреждениях крыш, рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций, возможном падении деревьев.