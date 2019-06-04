Более 50 тонн рыбы и 3 тонн раков изъято в Ростовской области в рамках антибраконьерской операции

04.06.19 14:43

© РИА Новости. Игорь Зарембо

4 июня. Interfax-Russia.ru - Ветеринарные инспекторы Ростовской области провели более 530 рейдов по местам несанкционированной торговли с 1 апреля по 31 мая в рамках антибраконьерской операции "Путина-2019", сообщает управление информационной политики правительства региона во вторник.

"Рейды проводились не только на водоемах области, но и в местах реализации рыбы и раков. В течение двух месяцев ветеринарные инспекторы провели 534 рейда по местам несанкционированной торговли и приняли участие в 260 проведенных правоохранительными органами и органами прокуратуры проверках. В результате из оборота изъяли более 51 тонны рыбы, около 3 тонн раков, 373 килограмма креветок и около 140 кг икры", - приводятся в сообщении слова начальника управления ветеринарии Владимира Жилина.

Он отметил, что за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов аквакультуры к административной ответственности привлекли 103 физических лица, 65 индивидуальных предпринимателей и два юридических лица.

Также за нарушение изготовителями и продавцами требований технических регламентов привлечены к ответственности 31 физическое лицо и 28 предпринимателей.

Общая сумма штрафов составило более 1,1 млн рублей.

В профилактической операции принимали участие сотрудники МВД, пограничного управления ФСБ, регионального управления ветеринарии и Росрыболовства.