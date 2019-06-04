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Крымский суд по заявлению ФНС ввел наблюдение на винзаводе "Бахчисарай"

Фото с сайта Крымского винно-коньячного завода "Бахчисарай"
4 июня. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Крыма признал обоснованным заявление республиканского управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России к АО "Крымский винно-коньячный завод "Бахчисарай" (Бахчисарай, Крым) и ввел процедуру наблюдения в отношении предприятия, говорится в определении суда.

"Ввести в отношении акционерного общества "Крымский винно-коньячный завод "Бахчисарай" процедуру, применяемую в деле о банкротстве - наблюдение, сроком на шесть месяцев, то есть до 23 ноября 2019 года", - отмечается в решении суда.

Суд признал обоснованными и включил в реестр требований кредиторов почти 345,749 млн рублей задолженности по уплате ряда налогов, а также порядка 38,197 млн рублей пени и около 29,544 млн рублей штрафа.

Суд утвердил временным управляющим завода Валерия Мамонтова, являющегося членом ассоциации "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих".

Судебное заседание по рассмотрению его отчета назначено на 19 ноября.

По информации официального сайта завода, предприятие основано в 1963 году. КВКЗ "Бахчисарай" выпускает вина, коньяки, бальзамы, сидр и т.д. Завод состоит из 4 основных цехов. Виноград для КВКЗ "Бахчисарай" выращивает агрофирма "Заветное". Площадь виноградников составляет около 1 тыс. га.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка завода за 2017 год (данных за 2018 год пока нет) составила 890,142 млн рублей, чистый убыток - 42,542 млн рублей, чистые активы - 79,278 млн рублей. Учредители КВКЗ "Бахчисарай" не указаны.

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