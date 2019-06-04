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Группе людей с ВИЧ в Нижегородской области нашли новое место для отдыха после скандала с турбазой

© РИА Новости. Александр Кряжев
4 июня. Interfax-Russia.ru - Группа людей с ВИЧ-положительным статусом, которой отказали в размещении на туристической базе в Богородском районе Нижегородской области, организует отдых в другом месте.

"Другой вариант (размещения группы) подобран", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в благотворительном фонде "СТЭП".

Официальная группа фонда в соцсетях сообщила, что все запланированные мероприятия обязательно состоятся в намеченные даты и время.

Накануне от директора фонда Ольги Кузьмичевой стало известно, что группе из 50 человек с ВИЧ, среди которых есть дети, 2 июня отказали в размещении на турбазе "Новинки" и вернули аванс. Основанием стало то, что персонал отказался работать с людьми, у которых диагностирован ВИЧ.

Администратор туристической базы подтвердила агентству, что причиной отказа стали опасения сотрудников. Выезд группы людей с ВИЧ был запланирован на 7 июня.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило, что проводит проверку и планирует провести семинар для сотрудников базы, чтобы рассказать о способах передачи ВИЧ-инфекции.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова назвала недопустимой ситуацию, когда детям отказывают в отдыхе в летних лагерях из-за ВИЧ-положительного статуса.

"Это безграмотность элементарная. Нужно было руководству лагеря проконсультироваться, как решается вопрос, а не трогать детей", - сказала Кузнецова на пресс-конференции в Москве во вторник.

По мнению Кузнецовой, "ситуация недопустима, в ней разберутся".

Она добавила, что детей отправят на другую базу, постараются минимизировать последствия, "но стыдно перед детьми должно быть руководству (лагеря)".

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