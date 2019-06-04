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04.06.19 15:16

Путин в Москве принял участие в открытии памятника героям сопротивления в концлагерях

© РИА Новости. Алексей Филиппов
4 июня. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника, посвященного героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны.

Монумент находится на территории Еврейского музея и центра толерантности. Первый камень композиции был заложен в Международный день памяти жертв Холокоста в 2018 году при участии Путина и премьер-министр Израиля Беньямина Нетаньяху.

"Сегодня мы собрались, чтобы открыть памятник героям сопротивления в нацистских концлагерях и гетто. Я очень рад быть сегодня здесь. Памятники - это хорошо, это нужно, но самое главное - чтобы мы сохраняли память об этом в наших сердцах, в нашей душе. И тогда не произойдет тех трагедий, о которых мы говорим сегодня. То, что произошло с еврейским народом, это, безусловно, одна из самых трагических и вместе с тем великих страниц не только в истории еврейского народа, а в мировой истории", - сказал Путин на церемонии открытия.

Он добавил, что благодаря мужеству узников, их силе духа и желанию дать отпор была сломлена "машина уничтожения, которую нацисты считали отлаженной и абсолютно неуязвимой".

Всего на конкурс по разработке архитектурной композиции памятника поступило 98 заявок от архитекторов, скульпторов и художников со всей России. Победителем стал саратовский архитектор Олег Фандеев.

Председатель Попечительского совета Еврейского музея и Центра толерантности Виктор Вексельберг рассказал журналистам, что открытие памятника является важным событием и для него лично.

"Открытие памятника чрезвычайно символично и важно. А для меня оно имеет очень большое личное значение, потому что все мои родственники по линии отца были - не знаю, какое правильно слово подобрать, потому что гетто это не жизнь - были жителями такого гетто в небольшом городе, где я родился, и прожили там около двух лет. А потом все это гетто было уничтожено оккупантами: это более 10 тысяч человек, они были вывезены в лес, расстреляны и зарыты в братских могилах", - рассказал Вексельберг, добавив, что среди этих погибших были и 16 его родственников.

"Спасся только отец, потому что он ушел, убежал в ополчение, потом воевал", - добавил он.

Вексельберг подчеркнул, что эта страница истории семьи для него незабываема, "ни в коей мере нельзя забывать".

"Народ, который забудет прошлое, не имеет будущего. Поэтому памятник, который мы сегодня открываем в музее, является важным символом незабываемой, больной раны, великой памяти, и символом того, что мы, живущие сегодня, должны делать все, чтобы ни в коей мере не допустить малейшего намека на возможное повторение. Сегодня мы видим ужасные примеры того, как рушат памятники, пытаются стереть или переписать страницы истории, но мы будем строить, помнить, хранить и уважать", - заявил Вексельберг.

Говоря о том числе заявок, которые были получены организаторами конкурса на возведение памятника, он отметил, что такая заинтересованность говорит о неравнодушии, о том, что многие помнят и хотят быть сопричастными таким мероприятиям. Вексельберг поблагодарил всех участников отбора за участие, отметив, что победителю конкурса, архитектору Фандееву "удалось передать в черно-белой цветовой гамме, в этом архитектурном решении всю волю, стремление выжить, бороться, преодолеть, эти человеческие качества всегда должны быть на страже любых проявлений националистического характера и не допустить их возможного повторения".

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