Аршавину запрещен выезд за границу из-за долга по алиментам

04.06.19 15:19

© РИА Новости. Вадим Жернов

4 июня. Interfax-Russia.ru - Красносельский районный суд Петербурга во вторник провел предварительное заседание в рамках бракоразводного процесса футбольного эксперта и комментатора телеканала "Матч-ТВ" Андрея Аршавина с супругой Алисой (Казьминой).

"Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу", - сказал журналистам по итогам заседания адвокат Казьминой Александр Добровинский.

Следующее, основное, заседание судья Ольга Кудашкина назначила на 24 июня.

Аршавин и журналистка Казьмина заключили брак в сентябре 2016 года. В феврале 2017 года у них родилась дочь.

Ранее Аршавин жил в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской. У них родились трое детей.

Бывший нападающий футбольного клуба "Зенит", лондонского "Арсенала" и экс-капитан сборной России по футболу Аршавин сегодня известен как футбольный эксперт и комментатор телеканала "Матч-ТВ".

В конце 2018 года он символично дебютировал в качестве комментатора, проведя с Константином Геничем репортаж с игры "Арсенала" и "Ливерпуля" - в матче этих команд в 2009 году Аршавин забил 4 мяча.

29 мая Аршавин в паре с Тимуром Журавелем прокомментировал бакинский финал Лиги Европы, где лондонский "Челси" разгромил "Арсенал" со счетом 4:1.