Два крупных аквапарка планируют построить в Краснодаре

04.06.19 15:28

© РИА Новости. Михаил Фомичев

4 июня. Interfax-Russia.ru - Проекты строительства двух аквапарков разрабатываются в Краснодаре частными инвесторами, сообщил во вторник журналистам мэр города Евгений Первышов.

"Мы сейчас ведем работу по реализации двух инвестиционных соглашений по строительству круглогодичных аквапарков. Один - в районе "OZ Мола". Другой - на "Затоне" около парка 30-летия Победы, на месте, где был открытый аквапарк. В настоящее время решаем вопросы приведения в соответствие земельно-правовой документации, изготовления проектов, получения технических условий", - сказал Первышов.

Район "OZ Молла" - юго-восток Краснодара, территория непосредственно примыкает к международному аэропорту и федеральной трассе М-4 "Дон". Район "Затон" и парк 30-летия Победы - находится в западной исторической части города на берегу реки Кубань.

"Думаю, в скором времени опубликуем промежуточные результаты, потому что интерес горожан к этой теме достаточно большой", - добавил Первышов.

Мэр также отметил, что в Краснодаре остро стоит вопрос с организацией отдыха горожан и туристов. Из-за неудовлетворительного качества воды купание в любых водоемах в границах города.

"У нас введен запрет на купания в открытых водоемах. Везде установлены запрещающие таблички, выставлены посты. Как вы знаете, у нас есть муниципальный пляж на Затоне с бассейнами. Мы уже его открыли, он работает. Да, он маленький для Краснодара. Не спорю", - признал глава кубанской столицы.